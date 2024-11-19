Москва, 19 ноября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Работа легальных производителей и продавцов алкоголя привела к тому, что Россия сегодня — трезвая страна, заявил основатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников.

Екатерина Кузьмина/RBC/TASS Основатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников

«Вы считаете, наш народ пьяный? Вы так считаете? Я вам ответственно заявляю как человек, который работает в 76 регионах: наша страна трезвая. Потому что вы, может быть, не видели пьяную страну. У нас народ трезвый сегодня — и как раз благодаря работе в первую очередь легального ретейла и производителя», — сообщил он РБК.

По его словам, за счёт увеличения качества алкогольной продукции по сравнению, например, с Советским Союзом удаётся вытащить Россию из «синей ямы». Студенников отмечает, что молодое поколение (дети и внуки) является трезвым.

«Алкоголь, который сегодня выпускают российские производители, на десять голов выше по качеству того, что было при Советском Союзе, и лучше, чем у производителей в странах Европы. Если вы возьмёте вино за 700 рублей из Италии, Франции, Испании и наше вино за 400 рублей — это небо и земля. Наше будет на две головы выше», — добавил он.

Студенников утверждает, что современное российское общество готово к мягким ограничениям продажи алкоголя. По его словам, уже можно на «пару часиков» ограничить время продажи алкоголя, который сейчас разрешено продавать с 8 до 23 часов. Однако он заявил, что оставлять всего два часа для продажи алкоголя россияне точно не готовы.

Также Студенников предложил ввести запрет на круглосуточную продажу алкогольной продукции заведениями, имеющими лицензию общепита.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 29 октября заявил, что руководство региона приняло решение в будние дни ограничить время продажи алкоголя до двух часов в сутки. С 1 марта 2025 года спиртное можно будет купить только с полудня до двух часов дня.

В Минздраве России одобрили эту инициативу властей Вологодской области. Как заявил замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий и здравоохранения Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения ведомства Виктор Зыков, существует корреляция между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности.

Правительство России в декабре 2023 года утвердило концепцию Минздрава о сокращении потребления алкоголя к 2030 году в стране с 8,9 до 7,8 л на душу населения в год. Министерство отметило, что с 2009 по 2021 год этот показатель снизился с 18 л до 8,8 л, но потом вырос до 8,9 л.

Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года подписал закон о расширении полномочий субъектов РФ для борьбы с «наливайками» — точками продажи алкоголя, расположенными в жилых домах. Регионы вправе вводить дополнительные ограничения на торговлю спиртным в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.