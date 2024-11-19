Лондон, 19 ноября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Великобритания ввела санкции в отношении российского детско-юношеского общественного движения «Юнармия», сообщает 19 ноября пресс-служба британского правительства.

В чёрный список попали десять российских чиновников и государственных молодёжных организаций, в том числе начальник Главного штаба юнармейцев. Британские власти обвинили их в «систематических попытках идеологической обработки» украинских детей, сообщает Reuters.

Как сообщало ИА Регнум, патриотическая организация «Юнармия» была создана в 2015 году по инициативе Министерства обороны России и Сергея Шойгу, который тогда руководил военным ведомством. К концу 2023 года движение объединяло 1,5 млн детей и подростков.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к «Юнармии» 9 декабря 2023 года заявил, что движение объединяет энергичных и целеустремлённых ребят, готовых приносить пользу Родине и быть сопричастными её судьбе. Он отметил, что движение было создано, чтобы объединить молодых людей, неравнодушных к России, её истории и культуре, всегда готовых приносить родной стране пользу.