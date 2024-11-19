Санкт-Петербург, 19 ноября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Школьник из Узбекистана ударил другого мальчика ногой в лицо в одной из красносельских школ Санкт-Петербурга. Об инциденте сообщает «Фонтанка».

Кадр из видео

На опубликованном журналистами видео ребёнок в куртке и балаклаве замахнулся на сидящего рядом с ним школьника и нанёс удар сначала ногой, а затем ещё раз кулаком. После этого мальчик хватается за голову.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3930229" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Школьник ударил другого ногой в лицо — момент записали на телефон в одной из красносельских школ

В социальных сетях рассказали, что нападавший воспитывается в семье мигрантов из Средней Азии. Директор СОШ № 291 Красносельского района Олег Марфин подтвердил, что инцидент произошёл в его школе в прошлом году. По словам руководителя, напавший на другого ребёнка ученик был отчислен и уже уехал в Узбекистан. Полиция проводит проверку, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

11 ноября в Свердловской области школьник ударил ногой в грудь ученицу, которая стояла в коридоре. Как сообщало ИА Регнум, жертва регулярно подвергалась нападкам. Подросток продолжает учиться в этой школе, а в отношении директора проводится служебная проверка.