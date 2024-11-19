Киев, 19 ноября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Россию необходимо силой принудить к мирному урегулированию конфликта, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

Denes Erdos/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Должны принудить Россию к справедливому миру силой», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября Зеленский заявил, что не собирается обсуждать вероятные переговоры с Россией с советниками избранного президента США Дональда Трампа, а планирует говорить о них только лично с американским президентом, потому что это «уровень президентов». Он также надеется, что России не позволят добиться капитуляции Украины.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта при условии выполнения всех требований, поставленных в рамках специальной военной операции. Путин заявил, что ключ к решению украинского кризиса находится в руках Запада. Как указывал российский лидер, если Запад действительно заинтересован в завершении конфликта, необходимо прекратить поставки Киеву вооружений.

7 ноября, выступая на заседании клуба «Валдай», Путин отметил, что оказание какого-либо давления на Россию не принесёт пользы. Он уточнил, что именно к соблюдению принципа договора с учётом взаимных интересов Россия и призывает других участников международного общения.