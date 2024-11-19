Москва, 19 ноября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. В Московской области возбудили уголовное дело после того, как жители Кубинки пожаловались на группу мигрантов, устроивших дебош в одном из магазинов. Как сообщил источник ИА Регнум, в ходе проверки был установлен один нарушитель, которым оказался 23-летний Амир Мехдиев, в настоящее время он задержан.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Так, 18 ноября в Сети появились сообщения и видеоролики о неадекватном поведении покупателей в одном из супермаркетов. Очевидцы утверждали, что в магазин вломилась «банда строителей-мигрантов» и устроила дебош. Предположительно, иностранцы были в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения. Также местные жители рассказали в соцсетях, что мигранты разгуливали по торговым залам в одном нижнем белье и даже демонстрировали половые органы в присутствии детей.

«Члены бригады строителей-мигрантов устроили дебош вчера вечером в нашем городе. В состоянии наркотического опьянения они пришли в магазин полуголые, затем начали показывать детям свои детородные органы, пока местные жители не выгнали их обратно в строительный городок. Это уже за гранью», — жаловались люди.

После появления таких сообщений правоохранители начали проверку. Вскоре удалось установить одного из нарушителей. Им оказался гражданин Азербайджана Амир Мехдиев. Согласно записям с камер наблюдения, мужчина действительно вёл себя в супремаркете неподобающе. Однако половые органы, как утверждалось в Сети, никому не демонстрировал.

Амира задержали и доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств случившегося. В отношении него возбудили дело по статье «Хулиганство».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве нелегальные мигранты устроили массовую драку из-за проституток, которые тоже оказались нелегальными мигрантками.