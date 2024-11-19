Москва, 19 ноября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. В России представили официальный логотип к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Администрация президента России

Презентация мероприятий 80-летия Победы и официального логотипа состоялась в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Празднование состоится 9 мая 2025 года. На логотипе изображена скульптура Вучетича «Родина-мать зовет!», расположенная в Волгограде и посвящённая Героям Сталинградской битвы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3930219" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года на заседании Совета глав государств СНГ в Астане президент Владимир Путин предложил объявить 2025-й годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.