Кремль представил официальный логотип празднования 80-летия Победы в ВОВ
Москва, 19 ноября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. В России представили официальный логотип к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Администрация президента России
Презентация мероприятий 80-летия Победы и официального логотипа состоялась в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Празднование состоится 9 мая 2025 года. На логотипе изображена скульптура Вучетича «Родина-мать зовет!», расположенная в Волгограде и посвящённая Героям Сталинградской битвы.
Официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной
Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года на заседании Совета глав государств СНГ в Астане президент Владимир Путин предложил объявить 2025-й годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.