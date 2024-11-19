Москва, 19 ноября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Падение цен на рынке недвижимости уже началось, и связано оно с тем, что ипотека перестаёт быть основным инструментом покупки. Кроме того, уходят панические ожидания большого роста стоимости жилья, заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов корреспонденту ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА Регнум

18 ноября президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин в беседе с Pravda.ru посоветовал россиянам не пока покупать недвижимость, потому что в перспективе она будет дешеветь. По его словам, в ближайшее время на рынке недвижимости в России ожидается спад, потому что сейчас слишком высокие ставки по ипотеке.

Спад на рынке недвижимости уже есть, и он, по всей видимости, будет продолжаться, уверен Колташов. Он отметил, что мегаполисах уже падают цены на жильё. По мнению эксперта, причины в том, что цены достигли очень высокого уровня, и механизм покупки был двояким. Во-первых, это паническое ожидание ещё большего увеличения цен, они росли на 20–25% в год, и использование ипотеки в качестве основного инструмента.

«Панические ожидания уходят на наших глазах, больше их нет, застройщики не могут их внушить, спекулянты тоже не могут подогреть интерес. И дополнительно с этим ипотека становится дополнительным инструментом в покупке квартиры. То есть нельзя просто взять и, не имея денег, купить квартиру. Нужно иметь первоначальный взнос. Оптимально — это продать старую квартиру, добавить деньги, взять кредит и купить новую жилплощадь большего размера. Это рабочая модель»,— подчеркнул Колташов.

Эксперт уверяет, что повышение ключевой ставки и возрождение интереса к депозитам, под высокий процент, мотивирует людей сберегать деньги для того, чтобы покупать недвижимость потом и на свои средства. То есть заёмные деньги использовать, как дополнительный инструмент, уточнил специалист.

«Есть ещё один момент — жилищное строительство. Оно ориентировалось на устаревшие стандарты планировки, приевшиеся покупателям, а застройщики на это не обращали внимания. Поэтому на рынке существует огромное количество плохого жилья, и цены на него будут ещё снижаться, по всей видимости, а значит, сейчас не самый подходящий момент к покупке. Те застройщики, которые переживут этот поворот, будут строить жильё, вполне возможно, уже с другой планировкой»,— заявил эксперт.

Колташов добавил, что если и покупать жильё, то нужно очень избирательно к этому подходить, то есть не брать то, что будет падать в цене. Экономист подчеркнул, что есть много старого изношенного жилья, которое ещё недавно стоило «бешеных денег», но в перспективе оно подешевеет.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до рекордного 21%. Регулятор объяснил это стремлением снизить темпы инфляции, которые оказались гораздо выше ожидаемых. Согласно прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до 4,5–5%, а в 2026 году — до 4%.