Одинцово, Московская область, 19 ноября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Одноногий мужчина выслеживал студенток, которых просил о помощи под предлогом малоподвижности. Девушки помогали инвалиду выйти из машины или зайти в подъезд, в это время он хватал студенток за ягодицы, грудь и интимные места. Мужчина надеялся, что из-за его инвалидности жертвы не обратятся в полицию, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В полицию обратилась 20-летняя Ирина В. (имя изменено), студентка НИУ ВШЭ. Девушка сообщила оперативникам, что стала жертвой преступления. По словам потерпевшей, поздним вечером она вышла из своего общежития и направилась в ближайший магазин на улице Комсомольской в Одинцово. В этот момент её окликнул неизвестный мужчина на иномарке.

«Водитель представился Сергеем (имя изменено) и попросил студентку о помощи. Он рассказал, что инвалид и у него отсутствует нога, из-за чего ему трудно выходить из автомобиля. Сергей давил на жалость и уговорил Ирину помочь ему. Когда девушка начала помогать мужчине выйти из авто, Сергей стал распускать руки и трогать её за интимные места», — рассказал собеседник.

Девушка испугалась и сбежала с места происшествия. Несколько недель Ирина боялась обратиться за помощью в полицию, но в итоге отправилась в отдел и написала заявление. Инцидент произошёл ещё зимой 2022 года, однако известно об этом стало только сейчас.

В ходе расследования оперативники установили, что студентки домогался 43-летний Сергей М. (имя изменено).

Известно, что в 2016 году мужчина был осужден по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. За свои преступления он получил 10 лет лишения свободы, однако уже в 2018 году был освобожден из колонии в связи с тяжёлой болезнью.

В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Студентки из общежития рассказали, что Ирина не единственная жертва Сергея и что многие девушки рассказывали о странном одноногом, который распускает руки. Даже в местных группах в социальных сетях пользователи уже неоднократно жаловались на инвалида, который по аналогичной схеме домогался других студенток в этом же районе Одинцова. Сколько всего девушек пострадали от действий Сергея, предстоит выяснить оперативникам. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в подмосковной Шатуре детского тренера заподозрили в растлении своих учениц. Жертвами тренера секции армрестлинга в течение пяти лет могли стать девочки от 14 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия») и ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).