Москва, 19 ноября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Полиция случайно обнаружила у участника СВО, который находился в отпуске по ранению, три пакетика с наркотиками. Мужчина вызвал наряд полиции из-за незаконного проникновения в его квартиру, но во время визита правоохранителей вёл себя странно. В одной из комнат сотрудники обнаружили три свёртка с порошкообразным веществом, сообщил ИА Регнум источник.

Иван Шилов ИА Регнум

39-летний рядовой ВС РФ Павел К. (имя изменено) позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что кто-то проник в его квартиру и сломал установленную там видеокамеру.

«15 ноября в ходе выезда наряда в квартире в Новых Черемушках были обнаружены три зип-пакета с порошкообразным веществом, предположительно, являющимся наркотическим средством. Сам военнослужащий подтвердил, что это наркотики. Военного задержали и доложили командованию», — сообщил источник.

Задержанный мужчина проходит службу в морской пехоте. Он находился в Москве в отпуске по ранению. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что москвич спас своего друга от передозировки, но случайно сдал его сотрудникам полиции. Мужчина разговаривал по телефону со своим другом и, услышав, что тому стало плохо, вызвал медиков, которые госпитализировали его в ГКБ имени Юдина. Врачи спасли его, но обнаружили в квартире тарелку с порошкообразным веществом и вызвали полицию.