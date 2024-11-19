В Финляндии охарактеризовали Зеленского одной фразой
Финский профессор Малинен о Зеленском: бывших клоунов не бывает
Хельсинки, 19 ноября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Профессор Хельсинкского университета, эксперт по вопросам геополитики Туомас Малинен, комментируя шаги главы киевского режима Владимира Зеленского, написал, что «бывших клоунов не бывает».
Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Так Малинен отреагировал на интервью главы киевского режима «Украинскому радио», в котором тот заявил, что Киев невозможно заставить сесть за стол переговоров.
Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября глава киевского режима объяснил, почему отказывается от мирных переговоров с Россией. По его словам, договариваться следует, находясь в сильной позиции. Он также выразил надежду, что Запад не позволит Москве добиться капитуляции от Киева.
Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал несерьёзными слова главы киевского режима о том, что избранный президент США Дональд Трамп не принудит Украину пойти на диалог с Россией. Бизнесмен отметил, у украинского политика «потрясающее чувство юмора».