Хельсинки, 19 ноября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Профессор Хельсинкского университета, эксперт по вопросам геополитики Туомас Малинен, комментируя шаги главы киевского режима Владимира Зеленского, написал, что «бывших клоунов не бывает».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Так Малинен отреагировал на интервью главы киевского режима «Украинскому радио», в котором тот заявил, что Киев невозможно заставить сесть за стол переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября глава киевского режима объяснил, почему отказывается от мирных переговоров с Россией. По его словам, договариваться следует, находясь в сильной позиции. Он также выразил надежду, что Запад не позволит Москве добиться капитуляции от Киева.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал несерьёзными слова главы киевского режима о том, что избранный президент США Дональд Трамп не принудит Украину пойти на диалог с Россией. Бизнесмен отметил, у украинского политика «потрясающее чувство юмора».