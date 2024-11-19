Вашингтон, 19 ноября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Министерство финансов США опубликовало статистику госдолга стран, согласно которой вклад России в государственные бумаги США в сентябре достиг $25 млн. По сравнению с августом, сумма выросла на $1 млн.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В начале года принадлежащий России пакет американских облигаций находился на уровне $43–47 млн. С весны 2018 года, когда этот показатель достигал $14,9 млрд, Россия продолжает постепенное сокращение вложений в американский госдолг.

Согласно опубликованной статистике за сентябрь 2024 года, российский портфель состоит из $22 млн в долгосрочных бумагах и $3 млн — в краткосрочных.

В списке крупнейших держателей долга США по-прежнему первое место принадлежит Японии ($1,123 трлн), за ней следует Китай ($772 млрд) и Великобритания ($764,7 млрд).

Как ранее сообщало ИА Регнум, государственный долг США при наступлении нового финансового года вырос на $347,6 млрд по состоянию на 3 октября.

Предприниматель Илон Маск в сентябре заявил, что США движутся к банкротству. По его словам, годовой бюджет Пентагона составил $1 трлн, а процентные платежи по долгу превысили оборонную смету доходов и расходов.