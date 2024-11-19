Севастополь, 19 ноября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Второе самодельное взрывное устройство изъято во время обысков у подозреваемых в подрыве автомобиля офицера ВМФ России Валерия Транковского. Об этом сообщили 19 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.

кадр из видео

Бомба с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте находилась в гараже.

На видео, распространённом ведомством, показаны изъятые предметы.

Как сообщало ИА Регнум, по подозрению в совершении теракта в Севастополе, в результате которого погиб капитан первого ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Транковский, были задержаны мужчина и женщина — 47-летний житель Ялты и 38-летняя жительница Севастополя.