Москва, 19 ноября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись с моментом подрыва автомобиля офицера Черноморского флота РФ Валерия Транковского украинскими агентами. Соответствующие кадры показал 19 ноября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Макс Ветров/РИА Новости

13 ноября в Севастополе на улице Шевченко взорвалась машина. В результате атаки погиб начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы капитан 1-го ранга Валерий Транковский.

На кадрах, которые распространило ведомство, видно, как автомобиль движется по улице и снижает скорость перед искусственной неровностью на дороге, называемой «лежачим полицейским». В момент, когда передние колеса машины преодолели это препятствие, произошёл взрыв.

Как сообщало ИА Регнум, после нападения на Транковского Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта и незаконного оборота взрывчатых веществ. Основной версией в рамках расследования является заказное убийство.

СК РФ ранее также показал видеозапись с последствиями взрыва. На кадрах было видно, как следователи фотографируют с разных ракурсов повреждённый автомобиль, у которого частично сорвало крышу и серьёзно пострадали двери, а также салон.

18 ноября в Севастополе состоялась церемония прощания с Валерием Транковским. Губернатор города Михаил Развожаев выразил уверенность в том, что террористов, виновных в гибели капитана 1-го ранга, постигнет возмездие.