Одинцово, Московская область, 19 ноября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Одинцовский суд Московской области 18 ноября завершил слушания по иску Генеральной прокуратуры РФ по поводу изъятия земель в коттеджном посёлке Сады Майендорф в Барвихе, сообщили журналистам представители судебной инстанции.

Иван Шилов ИА Регнум

Заседания, в рамках которых проводились прения, заняли два полноценных дня. Генпрокуратура настаивала на законности иска. Кроме того, ведомство указывало на то, что работы по договору о реставрации памятника-усадьбы Майендорфа не были доведены до конца. В связи с этим, как считает Генпрокуратура, эти земли были получены незаконно.

Ведомство также утверждает, что земли были проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз стоимости. Ответчики, в свою очередь, настаивают на том, что сделка заключалась в рамках законодательства. По их словам, земельные участки выбыли из владения государством, поскольку их передали в счёт возмещения затрат, которые инвестор понёс на реставрацию памятника в соответствии с договором.

Ответчиками по делу являются бывший владелец группы компаний «Уралхим» Дмитрий Мазепин, бизнесмен Алексей Богачев, владелица салона цветов и супруга ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, а также ряд других лиц. Кроме того, к иску в качестве третьих лиц привлечены администрация Одинцовского района, Управление делами президента, Минфин России и Росимущество.

На 25 ноября назначены реплики сторон, после чего суд должен принять решение по заявлению Генпрокуратуры.

Это уже не первый судебный процесс, касающийся земель в Московской области. Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2020 года более 2 тыс. земельных участков были изъяты у бывших глав Серпуховского и Клинского районов Московской области Александра Шестуна и Александра Постриганя. Изъятое имущество обратили в пользу государства.

В сентябре 2022 года появилась информация о том, что администрация городского округа Химки потребовала через суд расторгнуть договор аренды земельного участка с ППК «Фонд развития территорий» и вернуть земли в том виде, в котором они были переданы. Участок предназначался под объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.