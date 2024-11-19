Москва, 19 ноября, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Возможное заключение Тегераном «ядерной сделки» со странами Запада никак не отразится на отношениях Ирана и России, заявил журналистам иранский посол в Москве Казем Джалали.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

16 ноября глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что Тегеран планирует возобновить переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года («ядерная сделка»). Подробности возможного возобновления сделки он приводить не стал.

«Мы работаем вместе, и никакой иностранный фактор не повлияет на наращивание сотрудничества и отношений между нашими странами», — сказал дипломат, слова которого приводит «РИА Новости».

Так он ответил на соответствующий вопрос прессы. Джалали уточнил, что Россия и Иран являются соседями. Посол подчеркнул, что обе страны нашли способ работать сообща. По его словам, на это повлияли и их соседство, и их общие подходы.

«Ядерная сделка» — соглашение, согласно которому Тегеран отказывался от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций. Оно было подписано в 2015 году в Вене. Его заключили Иран и группа стран в составе Британии, США, России, Франции, Китая и ФРГ. В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Тегерана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у США и их союзников в Европе не получится скрыть собственное нарушение СВПД, поскольку именно они ответственны за срыв выполнения «ядерной сделки». По его мнению, на Западе должны привести свою политику в соответствие с её буквой и духом.

В начале августа 2024 года депутат иранского парламента Ахмад Ардастани допустил, что Иран, скорее всего, уже смог получить ядерное оружие. К такому мнению он пришёл, обратив внимание на уверенность, с которой вооружённые силы республики нанесли удар по Израилю.