Одесса, Украина, 19 ноября, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Ракета украинской системы ПВО упала на жилой дом в Одессе. Очевидцы сняли на видео обломки, лежащие на парковке возле дома, кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Соцсети. Кадр из видео

Украинские СМИ поспешили обвинить в произошедшем Россию, но опровергли свои же утверждения кадрами с места ЧП. На видео — обломки ракеты, выпущенной американским зенитно-ракетным комплексом Patriot. Она должна была сбить ракету российского комплекса «Искандер», но из-за промаха снаряд упал в район жилой застройки.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о десяти погибших и 55 пострадавших.

В МВД Украины заявили, что семеро погибших — полицейские.

Как сообщало ИА Регнум, ракеты украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) и ранее падали в жилых районах. В начале июля такой снаряд упал в Киеве — кадры с ним публиковали украинские власти.

В мае 2023 года горящая ракета ЗРК Patriot упала в Киеве на оживлённую проезжую часть, едва не задев автомобили. Обломок ракеты ЗРК Patriot, упавшей на парковку в Одессе, сняли на видео.