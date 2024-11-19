Стремление Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левом берегу реки Днепр преследовало «космическую» цель — пробиться в Крым. Максимальной же задачей было дойти до Перекопского перешейка. Он соединяет полуостров Крым с Большой землёй. Обсуждением такого известия, обнародованного 18 ноября «Украинской правдой» со ссылкой на источники в командовании 36-й бригады ВСУ и оборонном комитете Верховной рады, ознаменован новый, 999-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Крым, Ласточкино гнездо

«Конечная задача была — космос: выход на Крым», — подчеркнул военный из командования 36-й бригады. Для этого киевским боевикам предстояло преодолеть 80 километров и оказаться в глубине территории России.

Причём киевское командование исходило из того, что проломить переднюю линию обороны ВС РФ не составит труда — якобы на тот момент второй эшелон российских войск отсутствовал на всём протяжении от Корсунки и до Олешек, сказал источник украинским СМИ. Отмечается также, что боевики преследовали ещё одну цель — просто оттянуть российские силы из Запорожской области и из ДНР.

Тем временем российские военные продолжают выполнять боевые задачи на каховском направлении и обеспечивать контроль островной зоны реки Днепр. В конце августа 2024 года они не допускали перегруппировки войск противника огнём артиллерии.

Как раз сегодня, 19 ноября, в Вооруженных силах РФ отмечается День ракетных войск и артиллерии. Артиллеристы и ракетчики успешно решают боевые задачи по предназначению на всех тактических направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

За период проведения СВО пять артиллеристов удостоены высокого звания Героя России. Четырнадцать соединений и воинских частей рода войск стали гвардейскими, а три награждены орденами, подчеркнули в Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.