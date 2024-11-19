Москва, 19 ноября, 2024, 07:27 — ИА Регнум. За подарочными подписками на Telegram Premium могут скрываться мошенники. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Будьте бдительны, несчастья могут начаться с необдуманного перехода всего лишь по одной ссылке. В случае с подарком в виде премиум-подписки не поленитесь, позвоните по обычному телефону щедрому дарителю. Если он не указан в качестве отправителя подарка, то это мошенничество», — предупредил юрист.

Соловьёв напомнил, что Telegram Premium можно купить как для себя, так и в подарок другому пользователю. При взломе мошенники могут отправлять контактам информацию о якобы подарке. С целью обмана людям отправляют поддельную ссылку, похожую на ссылку мессенджера. Затем от имени пользователя преступники просят перевести деньги на банковскую карту. Переход по такой ссылке может привести к взлому аккаунта на «Госуслугах», впоследствии — краже денег, личных данных и аккаунта в Telegram.

Также не исключены двух− и трёхступенчатые схемы обмана. После потери аккаунта в одном из мессенджеров жертве звонят лжеправоохранители и предлагают немедленно «спасать» счета, переводить деньги, брать зеркальные кредиты и продавать своё жильё, предостерёг юрист.

Как сообщало ИА Регнум, ранее россиян предупредили о телефонных мошенниках, которые создали новую двухэтапную схему обмана с целью заполучить доступ к их аккаунтам на «Госуслугах». Злоумышленники, по словам Соловьёва, звонят гражданам под видом сотрудников «Почты России» и пытаются убедить в том, что им якобы пришло заказное письмо, которое можно забрать в почтовом отделении. Мошенники предлагают потенциальным жертвам не идти лично за «письмом», а получить его электронным способом, передав проверочный код злоумышленнику. Через некоторое время злоумышленник повторно звонит своей жертве и представляется сотрудником МВД или ФСБ, убеждая её в том, что звонящий перед этим «сотрудник «Почты России» был мошенником, который может получить учётную запись на «Госуслугах».

Телефонные мошенники также начали выдавать себя за сотрудников службы безопасности мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Аферисты звонят пользователям и угрожают заблокировать приложение, если те не назовут «спасательный код» из сообщения. На самом деле приходит код, который позволяет получить доступ к аккаунту, чтобы рассылать с него от лица жертвы просьбы срочно перевести деньги.