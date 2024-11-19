Москва, 19 ноября, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Минстрой РФ разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года, сделав её дифференцированной: собственники квартир в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем те, кто проживает в домах без лифтов. Подробности рассказал «РИА Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Капремонт

«Собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, проживающие в домах без лифтов», — пояснил Якубовский.

На данный момент, по словам депутата, средний взнос на капремонт составляет 12,6 рубля за 1 кв. м, что практически в два раза меньше необходимых сумм. В настоящее время регионы самостоятельно рассчитывают взносы на капремонт с учётом минимальных размеров ежемесячных платежей.

Парламентарий добавил, что такое решение обоснованное, ведь лифты — это общее имущество собственников, а стоимость их замены высока. Якубовский также отметил, что необходимо сделать процедуру капремонта, выбора и осуществления ремонтных работ более понятной и прозрачной, чтобы собственник квартиры реально видел, на что идут деньги.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году в жилых домах в России могут остановить десятки тысяч лифтов, заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что к указанному сроку предполагалось заменить 130 тыс. лифтов, но, вероятнее всего, срок будет продлён до 2030 года. Кроме того, для замены потребуется государственная поддержка, объём расходов в ближайшие три года оценивается в 22 млрд рублей.

По словам депутата, около 40 тыс. лифтов работают в стране без замены и капитального ремонта на протяжении 25 лет. Массовые отключения могут начаться после 15 февраля 2025 года, когда завершится срок замены лифтов в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза.