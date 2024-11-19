Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 ноября, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Участвовавший в саммите G20 президент Парагвая Сантьяго Пенья был доставлен в больницу с жалобой на боли в груди. Об этом сообщила 18 ноября газета Última Hora.

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«Президент Республики Сантьяго Пенья уехал на машине скорой помощи с саммита G20… Он почувствовал боль в груди, в области сердца», — написали журналисты.

Отмечается, что 46-летнему президенту прямо в здании, где проходил саммит, врачи сделали электрокардиограмму. После выявленных отклонений политика отвезли в больницу. По данным источников издания, президент Парагвая останется под наблюдением медиков в течение суток.

Ранее Пенья лечился в медицинском центре Музея современного искусства.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре бывший президент Польши Лех Валенса также попал в больницу. 81-летний политик опубликовал в соцсети фото из больницы. Он не уточнил, что произошло и была ли его госпитализация плановой. В 2008 году Валенса перенёс операцию по имплантации кардиостимулятора.

В мае 62-летний президент Чехии Пётр Павел оказался в больнице после полученной травмы во время езды на мотоцикле.