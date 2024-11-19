Пхеньян, 19 ноября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым, который прибыл в Пхеньян для участия в переговорах в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РФ и Северной Кореей. Об этом сообщает радио «Голос Кореи».

Иван Шилов ИА Регнум Ким Чен Ын в России

Козлов возглавляет российскую сторону межправкомиссии с 2018 года. Сопредседателем является министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.

Встреча Ким Чен Ына и Александра Козлова состоялась 18 ноября. Стороны обсудили перспективное взаимосотрудничество.

Подробности СМИ не указало.

Как сообщало ИА Регнум, Москва и Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем партнёрстве в июне 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что указанный документ подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности.

Все рода войск КНДР должны сосредоточить усилия на подготовке к вооружённому конфликту, чтобы отвечать всем вызовам времени. Об этом заявил Ким Чен Ын.

7 ноября президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия и КНДР могут провести совместные учения. Российский лидер напомнил, что подобный пункт содержится в договоре двух стран о взаимной военной помощи.