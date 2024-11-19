Рио-де-Жанейро, Бразилия, 19 ноября, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Отсутствие президента США Джо Байдена на общей фотографии лидеров стран «Группы двадцати» (G20) на саммите в Рио-де-Жанейро не стало экстраординарным событием. Западные представители и до этого избегали общего снимка с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Раньше, напомню, западники в тех форматах, где отсутствовала сопротивляемость у подмятых ими подпевал, устраивали цирк с фотографированием, например проводя его ночью, до приезда Сергея Лаврова. Так было, например, на СМИД ОБСЕ в Скопье год назад. А там, где мировое большинство проявляет принципиальность в отстаивании не столько форматов, сколько нормальности, эти тщедушные придумали на фотографиях не запечатлеваться. Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что на коллективной фотографии, кроме Байдена, отсутствовали в этот раз представители Италии и Канады.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден не присутствовал на общей фотографии лидеров G20 из-за логистических проблем, а не из-за того, что он якобы избегал встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, пояснил ранее чиновник Белого дома. По его словам, это не связано с тем, что президент США якобы не хотел оказаться на одной фотографии с министром Лавровым. Из-за логистических проблем фотографию сделали раньше, чем прибыли все лидеры, объяснил чиновник.

Представители стран G20 на саммите в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию. Участники мероприятия, в частности, выступили за создание свободного от ядерного оружия мира, высказали обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, приветствовали конструктивные инициативы в решении украинского кризиса, договорились о важности внедрения прогрессивного налогообложения.

Саммит лидеров G20 проходит 18–19 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию по поручению президента РФ Владимира Путина возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.