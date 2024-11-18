Бразилиа, 19 ноября, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Окружение действующего президента США Джо Байдена пояснило, что он не присутствовал на общей фотографии лидеров G20 из-за логистических проблем, а не из-за того, что он якобы избегал встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Из-за логистических проблем они сделали фотографию раньше, чем прибыли все лидеры», — сказал чиновник Белого дома.

Он добавил, что это не связано с тем, что Байден якобы не хотел оказаться на одной фотографии с министром Лавровым.

Как сообщало ИА Регнум, Байден в ходе своего выступления в джунглях Амазонки в Бразилии развернулся и ушёл в лес, написала газета The Telegraph.

Байден прибыл в Бразилию на саммит «Группы 20» (G20). Предполагается, что президент США ушёл в лес, чтобы принять участие в фотосессии, целью которой будет привлечение внимания к проблемам, вызванным изменениями климата.