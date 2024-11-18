Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 18 ноября заявила, что Белый дом в ближайшее время объявит о новых поставках военной помощи киевскому режиму.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

Дипломат-демократ заверила, что Соединённые Штаты продолжат наращивать помощь Киеву в области безопасности, включая артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику и другие необходимые средства и боеприпасы.

«Мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни», — сказала Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза ООН.

Подробности о новых поставках военной помощи она не раскрыла.

Как сообщало ИА Регнум, вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от партии «Зелёные» Роберт Хабек пообещал передать киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus в случае своего избрания.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не изменит ход спецоперации, а лишь продлит агонию киевского режима. Удары крылатыми ракетами многократно увеличивают риск перехода вооружённого конфликта в самую опасную стадию, добавил политик.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.