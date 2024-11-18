США готовят выделение новой военной помощи Киеву
Томас-Гринфилд: США в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи ВСУ
Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 18 ноября заявила, что Белый дом в ближайшее время объявит о новых поставках военной помощи киевскому режиму.
Дипломат-демократ заверила, что Соединённые Штаты продолжат наращивать помощь Киеву в области безопасности, включая артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику и другие необходимые средства и боеприпасы.
«Мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни», — сказала Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза ООН.
Подробности о новых поставках военной помощи она не раскрыла.
Как сообщало ИА Регнум, вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от партии «Зелёные» Роберт Хабек пообещал передать киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus в случае своего избрания.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не изменит ход спецоперации, а лишь продлит агонию киевского режима. Удары крылатыми ракетами многократно увеличивают риск перехода вооружённого конфликта в самую опасную стадию, добавил политик.
Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.