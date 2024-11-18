Москва, 19 ноября, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Сборная России в 2025 голу может провести товарищеские матчи с несколькими национальными командами. Об этом 18 ноября сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Он отметил, что точно состоится игра с командами Нигерии, Эквадора и Венесуэлы.

«Ещё может появиться или Уругвай или Колумбия. РФС старается что-то делать», — сказал Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!».

В 2024 году российская сборная провела четыре матча, одержав победы в играх с Сербией со счётом (4:0), Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0) и Брунеем (11:0).

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября национальная команда одержала победу над командой Брунея в товарищеском матче. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 11:0. Эта победа стала крупнейшей в истории сборной России. До этого самая крупная победа была одержана в июне 2019 года в матче против команды Сан-Марино — 9:0.

Сборная России по футболу 19 ноября проведёт товарищеский матч с Сирией на стадионе «Волгоград Арена». Игра начнётся в 19:30. В составе команды в Волгоград отправились 23 игрока.