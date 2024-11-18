Москва, 18 ноября, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Российские дипломаты представили в Международный суд ООН материалы с доказательствами совершения Украиной геноцида в Донбассе. Об этом сообщается 18 ноября на сайте МИД РФ.

AP/ТАСС/Peter Dejong Здание Международного суда ООН

Соответствующее заявление сделано в рамках межгосударственного разбирательства, инициированного Киевом в феврале 2022 года с намерением обвинить Россию в «злоупотреблении» Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года и требованием остановить спецоперацию.

В документе 522 страницы.

«Планы Киева провалились — Международный суд ООН отверг обвинения, касавшиеся якобы нарушения Россией Конвенции. В результате на рассмотрении остался только вопрос о наличии доказательств совершения самой Украиной геноцида», — говорится в сообщении для СМИ.

По информации МИД РФ, в действиях ВСУ и нацбатов под руководством киевского режима выявлены признаки геноцидарного умысла — намерения под предлогом борьбы с «терроризмом» и «сепаратизмом» ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса, мирных граждан ДНР и ЛHP, прихожан Украинской Православной Церкви и в целом жителей региона как национальную группу.

Также вскрыта неонацистская природа властей Украины, опора на преступную идеологию кровавых украинских националистических движений и Третьего рейха.

Учитывая доказательства, Москва передала в суд контрмеморандум, который содержит подтверждения по более чем 140 эпизодам целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса со стороны киевского режима.

Также российская сторона предъявила претензии к киевскому режиму, связанные с другими нарушениями Конвенции: соучастие, подстрекательство к геноциду, непринятие мер для его предотвращения и наказания.

Украине предстоит ответить на контрмеморандум. Окончательное решение будет вынесено по завершении всех процедур и проведения в Гааге устных слушаний, заключили в МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Киев открыто вербует наёмников в террористических организациях, не скрывая связи с ними, заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубов 14 октября на 12-й сессии Конференции государств — участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в Вене.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов подчёркивал, что геноцид советского народа — это крупнейшее преступление в истории человечества, а Запад пытается переписать историю. Россия сталкивается с широкомасштабной кампанией по фальсификации истории и искажению исторической правды, которая активно проводится странами Запада, напомнил он.