Париж, 18 ноября, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Рим не поменял позицию о применении Киевом дальнобойного оружия, его можно использовать только на украинской территории, привела 18 ноября французская газета Le Monde заявление главы МИД Италии Антонио Таяни.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

«Наша позиция относительно применения Украиной оружия не меняется, оно может применяться только внутри украинской территории», — подчеркнул министр.

Украина получила поддержку от Италии на условии, что оружие и бронетехника будут применены лишь для проведения оборонительных сражений, напомнил Таяни.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что уходящий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании.

Замсоветника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил распространившиеся в СМИ сообщения о якобы данном Вашингтоном разрешении Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ.

Ответ России в случае использования киевским режимом дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории будет адекватным и ощутимым, подчеркнула 18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что пока неизвестно, опираются ли вбросы западных СМИ на официальные источники. При этом ясно, что на фоне поражений Киева его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь нанести Москве «стратегическое поражение», добавила дипломат.