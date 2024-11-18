Кривой Рог, Украина, 18 ноября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. У места снесённого в Кривом Роге памятника поэту Александру Пушкину появилась надпись «Пушкин вечен, а вы нет», сообщило 18 ноября украинское издание «Страна. ua».

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Памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову были снесены в Кривом Роге 15 ноября.

На опубликованных фото видно указанную надпись, нанесённую чёрной краской на камне. Три последних слова надписи подчёркнуты.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о так называемой «декоммунизации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Уже к началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Пушкину и Суворову, а также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а профильные международные организации последовательно игнорировали эту дискриминацию в отношении русских.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.

В ноябре стало известно, что киевский городской совет рассматривает вопрос о сносе памятников композитору Михаилу Глинке, писателю Михаилу Булгакову и поэтессе Анне Ахматовой. История показывает, что радикальная дерусификация матери городов русских никогда не оказывается прочной, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Дмитрий Губин.