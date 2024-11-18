Москва, 18 ноября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. В кинотеатре Музея Москвы 14 ноября состоялась пресс-конференция, посвященная ХI международному фестивалю «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). На мероприятии озвучили конкурсную программу киносмотра.

Оргкомитет ХI международного фестиваля «Дни короткометражного кино» Фестиваль «Дни короткометражного кино» представил конкурсную программу

Организаторы фестиваля получили 631 заявку из 29 стран. Среди них — картины из Италии, Бразилии, Индии, Турции, Мексики и др. В шорт-лист фестиваля попали 12 игровых, десять документальных, семь анимационных и впервые 5 премьерных нейросетевых фильмов из России, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана, Латвии, Эквадора и Франции. За отбор картин для основной программы фестиваля отвечают программный директор Юлия Свинцова (игровое и анимационное кино), Ольга Филонова (документальное кино), Павел Перегудов (нейросетевое кино).

«Наш фестиваль является не только недельным ивентом, но и представляет собой определённую экосистему», — подчеркнул на пресс-конференции генеральный продюсер фестиваля «Дни короткометражного кино» Дмитрий Якунин. По его словам, благодаря «Эху» фестиваль занимается продвижением и прокатом картин молодых кинематографистов.

«Эхо» кинопросмотра — одна из особенностей фестиваля. В его рамках проводятся некоммерческие показы короткого метра в кинотеатрах, музеях, библиотеках, креативных кластерах и других площадках. В этом году планируются показы более чем на 700 площадках не менее чем в 70 регионах России и 25 странах мира.

Оргкомитет ХI международного фестиваля «Дни короткометражного кино» Фестиваль «Дни короткометражного кино» представил конкурсную программу

«Исследование проблем интеграции дебютантов в киноотрасль позволяет наладить взаимодействие с киноиндустрией; показы и обсуждение фильмов, образовательные программы, которые пройдут на площадке кинотеатра Музея Москвы, формируют киносообщество», — добавил Дмитрий Якунин. Так, питчинг киностартапов, показы нейронного кино «открывают дверь в будущее» и дают представление о новых трендах в кинематографе.

Среди участников смотра игрового кино — участник конкурсной программы ММКФ, победитель ряда международных кинофестивалей — «30 секунд» Ивана Соснина (Россия), обладатель диплома за лучшую режиссуру фестиваля «Короче» картина «Мусор» Никиты Троценко (Россия), картина «Куда ты уходишь» Марии Салюковой (Россия), получившая специальный приз на фестивале «Короче» и др.

«В конкурсную программу грядущего смотра включены работы кинематографистов в возрасте до 35 лет. Мы представим зрителю своеобразный срез современного молодого кино», — рассказала программный директор Юлия Свинцова. Она отметила, что организаторы стараются удивлять и вдохновлять нашу аудиторию, которая всегда с интересом и благодарностью приходит на показы, активно участвует в обсуждении фильмов и общении с авторами.

Оргкомитет ХI международного фестиваля «Дни короткометражного кино» Фестиваль «Дни короткометражного кино» представил конкурсную программу

Среди участников смотра документального кино — «Блуждающая боль» (Евгения Горда, Россия), «4:30» (Василий Овчинников, Россия); «Валя, которая не изменилась» (Анастасия Христова, Россия), «МАМАРАДА» (Дмитрий Щеглов, Россия) и другие.

«Серьёзные темы и взгляд на них через призму личного авторского опыта», — рассказала куратор программы документального кино Ольга Филонова. Она подчеркнула широкий круг вопросов, которые задают юные авторы и ищут на них ответы. «О чём мечтает каждый ребёнок, в какой момент родители становятся родными, где та черта, когда ты уже взрослый (или почти взрослый), как перестать рефлексировать и начать жить, что никогда не поздно делать, когда вырос», — добавила Ольга Фролова.

В анимационном конкурсе представлены обладатель приза за лучший дебют «Суздаль-феста» — картина «Дождь-подросток» Марии Савенковой (Россия), лучший анимационный фильм фестиваля «Короче» «Один путь» Егора Харламова (Россия), «Вернись ко мне на полку» Марины Зинкевич (Россия) и другие. В конкурсе нейросетевых фильмов — «Без лица» (Камила Жигулина, Россия); «Любовник леди Гриб» (Диана Галимзянова, Россия); «Демоническая красота» (Лев Бахарёв, Россия) и другие.

Фильмом открытия станет документальная картина «ЮДИ: Танец в темноте» (Максим Башорин, Россия) — история основателей одноимённой танцевальной команды. «Главные герои — Юра, Денис и Игорь — выходцы из детского дома, которые познакомились в 90-х в Томске, решили организовать свою танцевальную команду «ЮДИ» и спустя 25 лет уже выступали на главной сцене Голливуда в Лос-Анджелесе, где вручают «Оскар», — обратился к участникам пресс-конференции в своём видеообращении режиссёр фильма Максим Башорин. Он добавил, что фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге.

Оргкомитет ХI международного фестиваля «Дни короткометражного кино» Фестиваль «Дни короткометражного кино» представил конкурсную программу

«На Short Film Days мы впервые покажем полноценную законченную версию картины в двух видах: короткометражный формат — в рамках церемонии открытия фестиваля (где зрителей ждёт сюрприз с участием музыкального коллектива) и полноценную полуторачасовую версию в рамках спецпоказа», — добавил Максим Башорин.

В рамках образовательной программы пройдет питчинг сценарной лаборатории «Формула пути», питчинг региональных киностартапов, мастер-классы по пластическому гриму, актерскому мастерству и сценической речи, созданию видео с помощью генеративных сетей.

В конце фестиваля жюри выберет победителей среди фильмов — участников конкурсной программы. Общий призовой фонд составит полтора миллиона рублей. Фестиваль пройдёт с 14 по 21 декабря 2024 года в Москве при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России. Центральной площадкой смотров станет кинотеатр Музея Москвы. Открытие киносмотра состоится в event-пространстве «Золото».

Оргкомитет ХI международного фестиваля «Дни короткометражного кино» Фестиваль «Дни короткометражного кино» представил конкурсную программу

«Сейчас киноиндустрия в стране развивается в том числе благодаря огромному количеству кинофестивалей, и это очень хорошо», — отметил первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев. По его словам, талантам нужна поддержка и обратная связь, общение друг с другом и с экспертами, они должны услышать объективную оценку своих работ. Такую возможность предоставляет кинофестиваль. «Поэтому для нас важна поддержка кинофестивалей, и за всё время существования фонда, а это три с половиной года, мы поддержали уже 8391 проект на сумму 31 миллиард рублей», — сказал Игорь Соболев.

Специальная программа, фильм закрытия и жюри будут объявлены позднее.