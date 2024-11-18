Фестиваль «Дни короткометражного кино» представил конкурсную программу
Москва, 18 ноября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. В кинотеатре Музея Москвы 14 ноября состоялась пресс-конференция, посвященная ХI международному фестивалю «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). На мероприятии озвучили конкурсную программу киносмотра.
Организаторы фестиваля получили 631 заявку из 29 стран. Среди них — картины из Италии, Бразилии, Индии, Турции, Мексики и др. В шорт-лист фестиваля попали 12 игровых, десять документальных, семь анимационных и впервые 5 премьерных нейросетевых фильмов из России, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана, Латвии, Эквадора и Франции. За отбор картин для основной программы фестиваля отвечают программный директор Юлия Свинцова (игровое и анимационное кино), Ольга Филонова (документальное кино), Павел Перегудов (нейросетевое кино).
«Наш фестиваль является не только недельным ивентом, но и представляет собой определённую экосистему», — подчеркнул на пресс-конференции генеральный продюсер фестиваля «Дни короткометражного кино» Дмитрий Якунин. По его словам, благодаря «Эху» фестиваль занимается продвижением и прокатом картин молодых кинематографистов.
«Эхо» кинопросмотра — одна из особенностей фестиваля. В его рамках проводятся некоммерческие показы короткого метра в кинотеатрах, музеях, библиотеках, креативных кластерах и других площадках. В этом году планируются показы более чем на 700 площадках не менее чем в 70 регионах России и 25 странах мира.
«Исследование проблем интеграции дебютантов в киноотрасль позволяет наладить взаимодействие с киноиндустрией; показы и обсуждение фильмов, образовательные программы, которые пройдут на площадке кинотеатра Музея Москвы, формируют киносообщество», — добавил Дмитрий Якунин. Так, питчинг киностартапов, показы нейронного кино «открывают дверь в будущее» и дают представление о новых трендах в кинематографе.
Среди участников смотра игрового кино — участник конкурсной программы ММКФ, победитель ряда международных кинофестивалей — «30 секунд» Ивана Соснина (Россия), обладатель диплома за лучшую режиссуру фестиваля «Короче» картина «Мусор» Никиты Троценко (Россия), картина «Куда ты уходишь» Марии Салюковой (Россия), получившая специальный приз на фестивале «Короче» и др.
«В конкурсную программу грядущего смотра включены работы кинематографистов в возрасте до 35 лет. Мы представим зрителю своеобразный срез современного молодого кино», — рассказала программный директор Юлия Свинцова. Она отметила, что организаторы стараются удивлять и вдохновлять нашу аудиторию, которая всегда с интересом и благодарностью приходит на показы, активно участвует в обсуждении фильмов и общении с авторами.
Среди участников смотра документального кино — «Блуждающая боль» (Евгения Горда, Россия), «4:30» (Василий Овчинников, Россия); «Валя, которая не изменилась» (Анастасия Христова, Россия), «МАМАРАДА» (Дмитрий Щеглов, Россия) и другие.
«Серьёзные темы и взгляд на них через призму личного авторского опыта», — рассказала куратор программы документального кино Ольга Филонова. Она подчеркнула широкий круг вопросов, которые задают юные авторы и ищут на них ответы. «О чём мечтает каждый ребёнок, в какой момент родители становятся родными, где та черта, когда ты уже взрослый (или почти взрослый), как перестать рефлексировать и начать жить, что никогда не поздно делать, когда вырос», — добавила Ольга Фролова.
В анимационном конкурсе представлены обладатель приза за лучший дебют «Суздаль-феста» — картина «Дождь-подросток» Марии Савенковой (Россия), лучший анимационный фильм фестиваля «Короче» «Один путь» Егора Харламова (Россия), «Вернись ко мне на полку» Марины Зинкевич (Россия) и другие. В конкурсе нейросетевых фильмов — «Без лица» (Камила Жигулина, Россия); «Любовник леди Гриб» (Диана Галимзянова, Россия); «Демоническая красота» (Лев Бахарёв, Россия) и другие.
Фильмом открытия станет документальная картина «ЮДИ: Танец в темноте» (Максим Башорин, Россия) — история основателей одноимённой танцевальной команды. «Главные герои — Юра, Денис и Игорь — выходцы из детского дома, которые познакомились в 90-х в Томске, решили организовать свою танцевальную команду «ЮДИ» и спустя 25 лет уже выступали на главной сцене Голливуда в Лос-Анджелесе, где вручают «Оскар», — обратился к участникам пресс-конференции в своём видеообращении режиссёр фильма Максим Башорин. Он добавил, что фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале «Одна шестая» в Екатеринбурге.
«На Short Film Days мы впервые покажем полноценную законченную версию картины в двух видах: короткометражный формат — в рамках церемонии открытия фестиваля (где зрителей ждёт сюрприз с участием музыкального коллектива) и полноценную полуторачасовую версию в рамках спецпоказа», — добавил Максим Башорин.
В рамках образовательной программы пройдет питчинг сценарной лаборатории «Формула пути», питчинг региональных киностартапов, мастер-классы по пластическому гриму, актерскому мастерству и сценической речи, созданию видео с помощью генеративных сетей.
В конце фестиваля жюри выберет победителей среди фильмов — участников конкурсной программы. Общий призовой фонд составит полтора миллиона рублей. Фестиваль пройдёт с 14 по 21 декабря 2024 года в Москве при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России. Центральной площадкой смотров станет кинотеатр Музея Москвы. Открытие киносмотра состоится в event-пространстве «Золото».
«Сейчас киноиндустрия в стране развивается в том числе благодаря огромному количеству кинофестивалей, и это очень хорошо», — отметил первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев. По его словам, талантам нужна поддержка и обратная связь, общение друг с другом и с экспертами, они должны услышать объективную оценку своих работ. Такую возможность предоставляет кинофестиваль. «Поэтому для нас важна поддержка кинофестивалей, и за всё время существования фонда, а это три с половиной года, мы поддержали уже 8391 проект на сумму 31 миллиард рублей», — сказал Игорь Соболев.
Специальная программа, фильм закрытия и жюри будут объявлены позднее.