Москва, 18 ноября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. На юге Москвы продолжается строительство нового участка Московского скоростного диаметра (МСД), которое планируется завершить к 2026 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Telegram-канал мэра Москвы

«Продолжаем строительство дополнительного участка МСД: вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД. Это будет шестиполосная трасса длиной порядка 4 км по прямой. В планах — дойти до Липецкой в 2025 году, полностью закончить участок МСД — в 2026-м», — говорится в сообщении.

Собянин уточнил, что данный участок улучшит транспортное обслуживание около 700 тыс. жителей юга Москвы, позволит убрать до 2 км перепробега и сократить время в пути в среднем на 7 минут, а также снизит нагрузку на участки МСД от проектируемого проезда № 5108 до Кантемировской улицы, Кантемировскую и Каспийскую улицы.

По словам мэра, на участке также возведут пять эстакад и тоннель и дополнительно будут организованы съезды с Бакинской улицы на МСД и в обратном направлении. Помимо этого, будет построено здание конечной станции для маршрутов наземного городского транспорта.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин заявлял, что в период с 2025 по 2027 год в рамках адресной инвестиционной программы Москвы планируется ввести ещё 259 км дорог и 45 искусственных сооружений. В числе знаковых объектов Собянин назвал завершение соединения южного направления МСД и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, мостовые сооружения через Москву-реку в створе Берегового проезда.