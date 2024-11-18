Баку, 18 ноября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Газпромбанк выступил партнером круглых столов Ecumene, которые прошли 15 ноября 2024 года в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Мероприятие состоялось в центре Гейдара Алиева в Баку. Оно стало площадкой для обсуждения эффективных мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Деловую программу открыло пленарное заседание, модератором которого выступила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая. Она отметила важность мероприятия для реализации задач Парижского соглашения по климату и выстраивания продуктивного международного сотрудничества.

«Конференция сторон призвана решать стоящие перед нами вызовы, которые не имеют границ», — сказала Салугина-Сороковая. Среди них она перечислила угрозы глобального и локального масштаба. Она добавила, что Газпромбанк видит две ключевые задачи в этом направлении: равный и безбарьерный доступ к технологиям снижения выбросов и обеспечение доступа к климатическому финансированию не только для зеленых проектов, но и для тех проектов, которые осуществляются в углеродоёмких отраслях.

Спикерами пленарного заседания выступили специальный советник Генерального секретаря ООН по климатическим действиям и справедливому переходу Селвин Чарлз Харт, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, посол доброй воли ООН, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы, депутат ГД РФ Вячеслав Фетисов и другие.

«Действительно приятно снова быть здесь с вами. В этом году СОР29 проходит в критический момент климатического кризиса», ─ отметил Селвин Чарлз Харт. Он подчеркнул, что 2024 год, вероятнее всего стал самым жарким за всю историю наблюдений. По его словам, уже сейчас видны климатические последствия на каждом континенте, в каждом регионе и в каждой стране.

«Воздействия беспрецедентны по серьёзности и по частоте. Но есть и хорошие новости: мы наблюдаем быстрое ускорение зеленого перехода, революция чистой энергии ускоряется беспрецедентными темпами», ─ добавил Селвин Чарлз Харт. Так, он считает, что на данный момент есть два открытых вопроса, которые необходимо срочно решить, — это ускорение темпов развертывания возобновляемых источников энергии и чистой энергии и обеспечение справедливого и равноправного перехода.

Эксперты обсудили гармонизацию подходов к решению климатических проблем, роль бизнеса в борьбе с изменениями климата и другие актуальные темы международной повестки по предотвращению изменения климата.

Также в рамках круглых столов Ecumene Газпромбанк и СИБУР провели партнерскую сессию, посвященную экономике замкнутого цикла как ключевому инструменту декарбонизации. На ней, в частности, рассматривались способы увеличения доли отходов потребления, возвращающихся обратно в жизненный цикл. Кроме того, Газпромбанк провел отдельную партнерскую сессию о роли бизнеса в повестке устойчивого развития.

Завершающим событием круглых столов Ecumene стало первое заседание Климатического клуба Евразийского экономического союза с участием представителей стран-участниц объединения, на котором обсудили реализацию подходов по регулированию вопросов климатической повестки в рамках ЕАЭС.