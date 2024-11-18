Вашингтон, 18 ноября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. После победы Дональда Трампа на выборах президента США встал вопрос формирования новой администрации, из-за состава которой произошёл конфликт между американским миллиардером Илоном Маском и советником избранного президента по юридическим вопросам Борисом Эпштейном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

TASS/ Allison Robbert — Pool Via Cnp/CNP via ZUMA Илон Маск

В материале указано, что причиной разногласий стало продвижение разных кандидатов на высокие должности в новой администрации. Уточняется, что Маск также обвинил Эпштейна в утечке информации о команде избранного президента. При этом он заявлял, что Эпштейн совсем незначительно повлиял на итоги выборов, в то время как сам бизнесмен вложил в кампанию Трампа по меньшей мере 119 млн долларов.

В публикации также говорится о том, что команда Трампа разделилась на два лагеря: одни сумели наладить контакт с миллиардером, а других, напротив, раздражает его присутствие. При этом все ключевые фигуры стоят на стороне Маска.

«Многим людям, находящимся в окружении Трампа, нравится, что Маск находится рядом, или они нашли способы работать с ним. Маска любят избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, консервативный комментатор Такер Карлсон и члены семьи Трампа, включая его сыновей Дональда Трампа — младшего и Эрика», — говорится в материале.

При этом главным аргументом противников Маска является то, что миллиардер стал играть слишком большую роль в процессе формирования новой власти. Многих возмутило, что он принимал участие в телефонном разговоре Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября в США прошли 60-е президентские выборы. Победу одержал Трамп — его поддержали 50,5% избирателей. Оппонентом Трампа была вице-президент США Камала Харрис. На выборах она набрала 48,0% голосов.

В ходе предвыборной кампании Маск оказывал максимальную поддержку Трампу. Так, например, 29 сентября он заявил, что победа Харрис на выборах может стать концом демократии в США.

19 сентября Маск обвинил действующие власти США в избыточной цензуре. До этого он объяснил переезд штаб-квартиры принадлежащей ему компании X из Калифорнии в Техас стремлением властей первого из штатов запретить свободу слова.

Днём ранее мультимиллиардер выразил мнение, что США «скатятся в тиранию» в случае поражения Трампа на президентских выборах. По его словам, экс-глава Белого дома должен на них победить.

14 ноября Трамп провёл встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем во Флориде, в которой также принял участие Маск.