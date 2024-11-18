Лондон, 18 ноября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Великобритания добавила в свой санкционный список иранскую авиакомпанию Iran Air, транспортную компанию IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) и российское грузовое судно Port Olya-3. Такая информация появилась на сайте британского правительства.

Manuel Hernández/marinetraffic.com/ Судно Port Olya-3

Лондон объяснил это тем, что компании Iran Air и IRISL принадлежат Ирану или контролируются его правительством и якобы вовлечены во враждебную деятельность. Соединенное Королевство также утверждает, что судно Port Olya-3 занималось «перевозкой военных грузов из третьей страны в Россию».

Сейчас Port Olya-3 не может заходить в порты Великобритании. Его регистрация в реестре судов королевства также может быть прекращена, а капитану или лоцману могут выдать запрет на въезд в страну.

14 октября Iran Air попал под санкции Европейского Союза, будучи единственной авиакомпанией Ирана, которая могла совершать полёты в Европу. Затем 10 сентября США внесли Iran Air в свой санкционный список, касающийся России. IRISL находится под американскими санкциями с 2020 года.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает за справедливые мировые отношения без санкций и ограничений. Как сообщало ИА Регнум, в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами 5 ноября он также отметил, что наше государство готово сотрудничать со всеми странами без исключения на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права.