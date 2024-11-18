Анкара, 18 ноября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг утверждение о том, что Турция якобы готовила план мирного урегулирования украинского конфликта к предстоящему саммиту «Большой двадцатки».

Global Look Press/SPA/XinHua

«Утверждения в некоторых СМИ о том, что Турция подготовила предложения по прекращению украинского конфликта и что этот план будет представлен в связи с саммитом G20, не соответствуют действительности. Не доверяйте заявлениям, сделанным неофициальными источниками», — говорится сообщении центра.

Также уточняется, что Турция действительно поддерживает инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса, однако именно эта новость не является истиной.

Саммит G20 пройдёт в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил Верховной раде свой «план победы». Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместную с Евросоюзом и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала план Зеленского выколачиванием денег. По её словам, глава киевского режима также подталкивает Североатлантический альянс к прямому конфликту с Россией.

12 сентября Китай и Бразилия представили совместный меморандум по урегулированию украинского конфликта. Глава МИД КНР Ван И в ходе общеполитической дискуссии на 79-й сессии Генеральной Ассамблее ООН 28 сентября подчеркнул, что Китай не подливает масла в огонь и не использует конфликт на Украине для извлечения прибыли, а играет конструктивную роль, выступая посредником и продвигая мирные переговоры.