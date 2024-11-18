Одесса, Украина, 18 ноября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Ракета американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, стоящего на вооружении Украины, упала в Одессе и убила восемь человек. Об этом сообщил 18 ноября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»), который опубликовал кадры с последствиями удара.

кадр из видео

Кроме того, из-за случившегося пострадали около 40 человек. Воздушные силы ВСУ утверждают, что ракета Patriot якобы летела на перехват российской ракеты «Искандер».

Также уточняется, что снаряд Patriot упал в район жилой застройки.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3930098" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> в сети появилось видео удара ракеты Patriot, убившей 8 человек в Одессе

Это уже не первый случай падения ракеты украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) на населённые пункты страны. Как сообщало ИА Регнум, в начале июля власти Украины опубликовали фото и видеокадры из Киева, куда упал такой снаряд, запущенный из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Киевский режим попытался обвинить в случившемся Россию. Министерство обороны России в ответ отметило, что заявления украинской стороны не соответствуют действительности.

В мае 2023 года ракета Patriot едва не уничтожила киевское маршрутное такси. На опубликованных кадрах было видно, как горящая ракета падает прямо на оживлённую проезжую часть между несколькими автомобилями.