Москва, 18 ноября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский, чьи картины хранятся в Государственной Третьяковской галерее, скончался 17 ноября на 71-м году жизни, сообщила его супруга Елена Ржевская.

artreestr.ru художник Сергей Чесноков-Ладыженский

«Утром, 17 ноября 2024 года, ушёл из жизни мой муж, Сергей Чесноков-Ладыженский. Он работал за мольбертом до последнего дня, его творческое наследие еще предстоит оценить и осознать», — написала она в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ржевская добавила, что о дате и месте прощания и похорон станет известно позже. Она также отметила, что на данный момент в Москве проходит выставка «Многоликий Город» в галерее современного искусства Bagratuni Art Gallery. Экспозиция приурочена к 70-летию художника.

Сергей Чесноков-Ладыженский является известным российским художником. Его картины выставляют в Италии, Австрии, США и других странах. Кроме того, он был преподавателем Гуманитарно-прикладного института в Москве.

Чесноков-Ладыженский — представитель современного авангарда, в основе его работ лежит связь с русским и мировым авангардом 20–30-х годов прошлого столетия.