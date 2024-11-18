Минск, 18 ноября, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал обеспечить свободное передвижение через границу граждан России и Белоруссии. Его слова приводит агентство БелТА.

РИА Новости/Александр Казаков

«Для того чтобы всё было нормально, надо обеспечить свободу передвижения людям. Когда мне говорят, что где-то там на границе у тебя со Смоленской областью кто-то кого-то проверяет, задерживает, мне плохо становится. Ну что мы проверяем друг друга? Да если надо кому-то обойти наши посты, они тысячу раз объедут. Они знают эти все тропы», — заявил он на встрече с губернатором Смоленской области РФ Василием Анохиным.

Лукашенко уточнил, что на личном опыте испытал и знает, как тесно общаются и взаимодействуют жители Белоруссии и соседней Смоленской области. Он отметил, что на границе часто образуется целая очередь из россиян.

«Целая очередь. Откуда? Со Смоленской области. Даже больше, чем белорусов. Я всегда этому рад. Орша, Смоленск — это неразделимые земли были. Всегда дружили и сотрудничали друг с другом», — добавил белорусский лидер.

Он указал, что россияне часто приезжают в Белоруссию за покупками или даже «просто окунуться в Трофимовой кринице». По его словам, Смоленская область очень близка лично для него, потому что исторически жители приграничных регионов были тесно связаны друг с другом, вплоть до игры в футбол командами разных деревень.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября в Союзном государстве России и Белоруссии отменили роуминг. Совет министров СГ России и Белоруссии одобрил по итогам заседания несколько десятков документов, среди которых и резолюция об отмене роуминга в Союзном государстве, которая называется «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства».

Помимо вышеуказанной резолюции, на заседании также были подписаны документы, связанные с ж/д сообщением, статусом товаров производителей СГ, стратегией формирования общего информационного пространства, противодействием незаконному импорту товаров и т.д.