Варшава, 18 ноября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Польские власти опасаются, что Германия сможет заключить договор с Россией по поводу возобновления работы газопровода «Северный поток», заявил 18 ноября президент Польши Анджей Дуда.

TASS /EPA/LESZEK SZYMANSKI Анджей Дуда

Так он ответил на вопрос по поводу недавнего телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным.

Польский лидер выразил сомнение в том, что глава немецкого правительства согласовал этот звонок с союзниками. Он допустил, что такими шагами Шольц пытается договориться с Россией, чтобы вновь получать от РФ энергетические ресурсы.

Дуда также напомнил, что Польша на протяжении многих лет выступает против идеи возобновить работу «Северного потока».

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель поднял вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые были разрушены в 2022 году в результате диверсии. Ему ответил парламентский статс-секретарь министерства экономики и защиты климата ФРГ Удо Филипп, который назвал ремонт трубопроводов «обязанностью собственников».

Обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2» были подорваны в конце сентября в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Владимир Путин отмечал, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он подчеркнул, что подрыв был организован американскими спецслужбами.

15 ноября Шольц позвонил Путину. Их беседа длилась около часа. Президент РФ в ходе разговора отметил, что в июне он уже изложил позицию Москвы по мирному урегулированию на Украине и она не изменилась.

16 ноября депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи предположил, что Шольц решил позвонить Путину, испугавшись плана избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Парламентарий также выразил мнение, что немецкий канцлер должен был обратиться к России с мирными предложениями гораздо раньше.