Москва, 18 ноября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца не затрагивалась тема ударов вглубь территории РФ западными дальнобойными ракетами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Нет», — ответил он на вопрос корреспондента ТАСС, была ли такая тема среди обсуждавшихся лидерами.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Путин провёл телефонный разговор с Шольцем. Разговор стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона всегда была и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Немецкая газета Tagesspiegel написала, что первый за два года телефонный разговор Путина и Шольца стал недвусмысленным сигналом для Киева о будущих переговорах.

17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что уходящий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании.

При этом представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что это разрешение не повлияет на позицию Шольца, который отказался поставлять ВСУ ракеты Taurus.