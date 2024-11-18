Москва, 18 ноября, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Повышение штрафов за дорожные правонарушения призвано серьёзно наказать рублём человека за грубые правонарушения, которые могут повлечь за собой трагические последствия, поэтому подобная мера в отношении правонарушителей вполне оправдана, заявил автоэксперт Пётр Баканов в разговоре с ИА Регнум.

Александр Погожев ИА REGNUM

СМИ сообщают, что в России с 1 января могут увеличить штрафы за нарушение ряда Правил дорожного движения. Рост взысканий предусмотрен по наиболее «популярным» статьям.

Ожидается, что рост штрафов за превышение скорости вырастет на 50%, а сумма, которую можно заплатить в течение 20 дней со скидкой, будет составлять 75% от уже выписанного материала о правонарушении, а не только половину, как раньше. Такие повышения эксперт называет оправданными.

«Есть просто небрежное вождение, невнимательность в плане скоростного режима, это основная статья. Но и количество трагических последствий при этом не так велико. Ну то есть то, что вы превысили скорость на 10-20 км/ч, скорее всего, никак на повседневном вождении не скажется. Другой момент — если вы превышаете уже на 40, 60 и выше, тут заметнее, серьёзней и плачевней могут быть последствия. И в связи с этим повышение штрафов вполне оправдано. Человек заплатит уже не 5000, а 7500 рублей. Он должен быть серьёзно наказан рублём»,— считает Баканов.

При этом эксперт отметил, что стоимость штрафов за нарушение Правил дорожного движения не поднималась с 2013 года, что в рамках нынешней инфляции могло подтолкнуть к принятию такого решения.

«Ещё оно оправдано с точки зрения воспитательных мер, потому что штрафы по пятьсот рублей, которые выплачиваются в половину по скидке в первые двадцать дней, многие водители собирают как фантики и в конце месяца выплачивают. При этом законопослушному и добропорядочному водителю беспокоиться не о чем, если он никак не нарушает. А случайности могут быть везде»,— высказался специалист.

Автоэксперт также отметил, что это возможность пополнить бюджет, откуда средства будут направлять на строительство и ремонт дорог.

Одна из основных целей штрафов и подобных нововведений — это возможность предостеречь и уберечь от каких-то тяжёлых последствий, считает Баканов, отмечая, что вряд ли это скажется на культуре вождения в целом.

«За счёт штрафов изменить культуру вождения нельзя. Можно предостеречь и уберечь от каких-то серьёзных и тяжёлых последствий за счёт лишения прав, каких-то драконовских мер. Но если мы говорим про рядовые ситуации, как включение поворотников или небольшое превышение скорости, то от этого штрафы не спасут. Здесь нужно работать на стадии обучения водителя»,— уверен специалист.

Нынешнее повышение вряд ли может превратиться в ежегодную индексацию, считает эксперт, рассуждая о перспективах нынешнего законопроекта.

«Это весьма серьёзный документ, который должен проходить все инстанции, нужно переписывать кодекс, сложная вещь. Я думаю, что это возможно какими-то определёнными этапами, которые осуществляются раз в несколько лет, если завтра вдруг не произойдёт резкого скачка инфляции, который всё изменит. Но пока таких предпосылок нет»,— подытожил Баканов.

5 ноября ИА Регнум передавало, что в Государственной думе собираются рассмотреть законопроект, предполагающий мгновенное оповещение водителя о нарушении Правил дорожного движения. По мнению авторов инициативы, для профилактики нарушения ПДД наряду с фотофиксацией водителей необходимо одновременно уведомить о проступке сигналом красного цвета.

Ранее, 1 октября, Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 тыс. рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предусмотрено лишение водителя прав на срок от одного до трёх месяцев. Под опасным вождением, рассматриваемым в законопроекте, подразумевается в числе прочего несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, резкое торможение, не требующееся для предотвращения ДТП, и перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты.

В тот же день в Госдуму внесли законопроект о штрафе в размере от 3 до 5 тыс. рублей за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)