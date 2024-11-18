Звенигород, Московская область, 18 ноября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Ушедший из жизни бывший солист группы «На-На» Владимир Лёвкин оставил после себя наследство — двухэтажный деревянный дом в Звенигороде Московской области. Об этом сообщает издание Teleprogramma.

Евгений Стукалин/ТАСС Владимир Лёвкин

Расположенный в Подмосковье объект недвижимости совместно приобрели певец и его четвёртая жена Марина, уточнило СМИ. Само строение полностью выполнено из дерева и напоминает старинную русскую усадьбу. В доме есть открытая терраса, много хрустальных люстр и светильников, а также мебель, изготовленная на заказ руками тульских мастеров. Дальнейшая судьба собственности Лёвкина станет известна после завершения процедуры вступления в права наследования.

В 2023 году Владимир рассказывал, что копит деньги на приобретение квартиры в Москве, однако неизвестно, успел ли он исполнить своё желание.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Перед этим состоится церемония прощания. 17 ноября Владимир Лёвкин скончался в одной из московских клиник. По информации СМИ, он много лет боролся с онкологическим заболеванием — раком лимфатической системы.

Певец был основным вокалистом группы «На-На» со дня основания коллектива в 1889 году. У артиста осталась 31-летняя дочь Виктория.