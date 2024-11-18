Севастополь, 18 ноября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Церемония прощания с начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Транковским прошла в Севастополе 18 ноября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

t. me/razvozhaev Валерий Транковский

Капитан 1-го ранга погиб в результате теракта 13 ноября.

«Сегодня в Севастополе простились с капитаном 1-го ранга начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Николаевичем Транковским», — написал глава города в своём Telegram-канале.

Развожаев отметил, что Транковский родился в Ленинграде. Он окончил высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. П. С. Попова и военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. Командование не раз награждало Транковского за мужество и умелое руководство личным составом.

Губернатор Севастополя выразил уверенность в том, что террористов, виновных в гибели капитана 1-го ранга, ждёт возмездие.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября в Севастополе на улице Шевченко взорвалась машина. Развожаев позднее уточнил, что в результате атаки погиб военнослужащий.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения теракта и незаконного оборота взрывчатых веществ. Основной версией следователи рассматривают заказное убийство.

Ведомство также показало видеозапись с места взрыва. На кадрах можно увидеть, как следователи фотографируют с разных ракурсов повреждённый автомобиль, у которого частично сорвало крышу, а также серьёзно пострадали двери и салон. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов взяли соскобы с асфальта, собирали и отсортировали найденные на месте мелкие детали и элементы, а также части машины.