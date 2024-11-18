Москва, 18 ноября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Россияне начали активно аннулировать свои туры в Абхазию из-за политической нестабильности в республике, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

РИА Новости/ Алексей Даничев

«В одной из крупных туроператорских компаний сообщили, что объём аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15–17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причём у отдельных компаний до 95% отмен — именно на летний период», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские туроператоры ожидали увидеть рост турпотока на данном направлении летом 2025 года примерно на 6–7% в сравнении с этим годом (общее число российских туристов в Абхазии могло составить 1,6 млн человек). На данный момент отдых в Абхазии на лето уже запланировали порядка 100–120 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», Абхазия входит в тройку стран по абсолютному числу бронирований среди российских туристов, при этом в 2024 году этот показатель увеличился втрое. На первом и втором месте, в свою очередь, расположились Белоруссия и Турция.

15 ноября в Абхазии начались протесты. Протестующие сторонники оппозиции прорвались в здания правительственного комплекса и захватили их. Они выступают против ратификации соглашения об инвестиционном сотрудничестве с РФ, опасаясь, что российский бизнес вытеснит абхазских бизнесменов, и требуют отставки президента.

Президент Абхазии Аслан Бжания назвал действия оппозиции антироссийскими. По его словам, демонстранты исказили суть инвестиционного соглашения. Он также подчеркнул, что не хочет подавлять волнения силовым путём, но и власть отдавать не будет.