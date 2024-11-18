Москва, 18 ноября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы вынес приговор троим фигурантам дела о хищении более 10 млрд рублей из разорившихся банков «Агросоюз» и «Инкаробанк», передаёт РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Бывший вице-президент банка «Агросоюз» Станислав Шеловских приговорён к 17 годам колонии строгого режима, Наталья Петренко, отвечавшая за бухгалтерию, к 15 годам колонии общего режима, Денис Макарцев, бывший сотрудник полиции Москвы, к 14 годам колонии строго режима.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре правоохранители обнаружили в банковской ячейке бывшего сотрудника дагестанского отделения «Россельхозбанка» драгоценности с 1814 бриллиантами. Расследование, в рамках которого был произведён обыск, связано с работниками банка, подозреваемыми в оказании дагестанскому заводу помощи по получению кредита.

Также в сентябре Замоскворецкий суд приговорил к 12 годам колонии бывшего главу Транснационального банка Сергея Кононова за хищение. Осуждены были и двое его подчинённых. Таким образом суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего хоккеиста Александра Радулова на сумму более 1,6 млрд рублей.