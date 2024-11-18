Москва, 18 ноября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Государство должно предоставить многодетным родителям и семьям с одним родителем в России возможность перейти на четырехдневную рабочую неделю без снижения их дохода, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он уточнил, что в многодетной семье такое право должен иметь один из родителей. Вице-спикер в беседе с «РИА Новости» выразил мнение, что это предложение поможет поддержке семей. Кроме того, парламентарий считает, что такой шаг позволит повысить эффектность труда.

«Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода», — подчеркнул депутат в обращении вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

По словам Чернышова, подобный механизм можно ввести в экспериментальном режиме в течение 12 месяцев. Он также отметил, что для этого можно задействовать один или несколько регионов либо ряд предприятий, которые добровольно решат поучаствовать в указанной программе.

Кроме того, парламентарий призвал дать возможность таким родителям увеличивать дневную рабочую смену до 9 часов в рамках соглашения с работодателем. Чернышов считает, что подобные инициативы следует закрепить в Трудовым кодексе РФ и других федеральных законодательных актах.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что рад тому, что в стране становится модным быть многодетным. Президент подчеркнул, что государство должно поддерживать такие семьи и уже делает это.

23 января Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Российский лидер также отметил, что многодетные семьи являются опорой России, поскольку они воспитывают качества, на которых держится страна.