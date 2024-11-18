Лондон, 18 ноября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Карикатуру на главу киевского режима Владимира Зеленского и его «план стойкости» опубликовала 18 ноября британская ежедневная газета The Times.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

Художник Мортен Морланд изобразил Зеленского в виде розового зайца с батарейкой на спине, который бьёт в барабан с надписью Resilience plan. Заяц удаляется от груды искорёженных конструкций, над которой занёс молоток бурый медведь. Медведь смотрит вслед зайцу, на заднем плане видны оборванные линии электропередачи.

Морланд — норвежский политический карикатурист, чьи работы газета регулярно публикует с 2002 года.

Как сообщало ИА Регнум, очередную инициативу, на этот раз «план действий» для Украины, Зеленский анонсировал 14 ноября. Он уточнил, что в плане будет десять пунктов, в том числе положения о безопасности, энергетике, «культурном суверенитете», а также о предоставлении Киеву оружия и его производстве на территории страны.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что так называемый план стойкости нацелен на поднятие морального духа украинцев после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. По его словам, предложения Зеленского не являются планом победы для партнёров, а в первую очередь разработаны для общества, так как речь в них идёт о мобилизации экономики и общественных настроениях.

По словам бывшего лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, Зеленский продолжает «валять дурака» и делает вид, будто может диктовать Вашингтону условия в надежде, что Трамп этого не заметит.