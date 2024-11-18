Москва, 18 ноября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. В национальном центре «Россия» состоялся поэтический вечер и презентация сборника RT «ПоэZия русской зимы», выпущенного совместно с издательством «Лира». В книгу вошли работы 27 авторов, которые с 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию. Автором предисловия к сборнику выступил писатель Захар Прилепин.

RT.ru RT представил сборник «ПоэZия русской зимы» в национальном центре «Россия»

«Мы гордимся тем, что нам удалось объединить под одной обложкой лучших наших поэтов, патриотических поэтов, военных поэтов, поэтов, пишущих об СВО, о Новороссии, пишущих о том, что вообще происходит сегодня», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она добавила, что лично вычитывала каждое стихотворение, которое присылали, участвовала в отборе произведений для сборника. «Эти стихи равны по силе, по таланту, по мощи, по творческому накалу тем лучшим образцам поэзии Великой Отечественной войны, которые мы все с вами учили в детстве», — подчеркнула Симоньян.

Гости поэтического вечера RT услышали стихотворения из нового сборника в авторском исполнении. Их прочитали как уже известные поэты, такие как Анна Долгарева, Александр Пелевин, Герман Титов и Игорь Караулов, так и молодые авторы Динара Керимова, Софья Юдина и другие.

«За время проведения специальной военной операции поэзия стала более востребованной и нашла своего массового читателя, в то время как раньше она была скорее уделом узкого круга московских и петербургских критиков», — отметил поэт, писатель Александр Пелевин. Он связал это с тем, что во время СВО поэзия предложила людям ответы на многие вопросы.

RT.ru Софья Юдина

Певец, автор песен Алексей Поддубный, более известный как Джанго, выступил на презентации с одноименной группой. С 2015 по 2022 год музыканты отыграли более сотни концертов в ДНР. На поэтическом вечере они исполнили песню о настоящей фронтовой дружбе.

В музыкальном блоке программы также прошло выступление московской идейно-патриотической рок-группы «Зверобой», хорошо знакомой жителям новых территорий. С начала специальной военной операции артисты не раз приезжали в Донбасс в составе творческих агитбригад и даже сняли документальный фильм «Мариуполь своими глазами».

Лирический сборник RT «ПоэZия русской зимы» был впервые представлен в сентябре 2024 года на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ). Ранее, в 2022 году, RT презентовал сборник «ПоэZия русского лета», также объединяющий произведения военной тематики.