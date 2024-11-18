Москва, 18 ноября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. В скандальном деле о нападении 14-летнего Гаяза (имя изменено) на одноклассницу Машу (имя изменено) в Свердловской области так и не произошло никаких существенных подвижек: нападавшего даже не отчислили, а директора школы, которая оправдывала действия подростка, не уволили. Об этом ИА Регнум стало известно из разговора с представителем управления администрации Нижнесергинского муниципального района.

кадр из видео

Инцидент произошёл 11 ноября в одной из общеобразовательных школ города Нижние Серги. Гаяз с разбега ударил ногой в грудь ученицу, которая стояла около окна в школьном коридоре. Действо снимали на видео товарищи подростка. Ролик попал в Сеть и вызвал широкий общественный резонанс. Вскоре журналисты ИА Регнум узнали, что Маша регулярно подвергалась нападкам агрессивного мальчика. Одноклассники рассказали, что Гаяз уже поднимал руку на Машу, оскорблял, унижал и плевался в неё.

При этом директор учебного заведения Марина Тараева заявила, что подростка не будут исключать из школы из-за якобы отсутствия оснований.

Министерство образования региона начало проверку в отношении руководства школы, директору теперь грозит увольнение, а самого Гаяза должны были отстранить от учёбы.

Однако, хоть с момента происшествия прошла уже неделя, ситуация с мёртвой точки не сдвинулась.

«Директора пока не уволили, в её отношении продолжается служебная проверка. Что касается школьника — им занимаются следователи. Из школы его пока ещё не отчислили, но занятия он не посещает. Пока что никаких радикальных движений по делу нет, ведётся проверка», — рассказали ИА Регнум в районном управлении образования.

Известно, что следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность». Сам юноша на допросе заявил, что сильно ударил ногой девочку в грудь ради «эпичного», по его словам, видео.

В беседе с местными журналистами сама Маша рассказала, что травля в классе началась с начала этой четверти. Девочка предполагает, что причиной стала её ссора с одноклассницей.

«Она как раз снимала это всё на видео. Хотя этот парень сейчас говорит, что я его оскорбляю вечно. При этом он первый начинал всегда, а я отвечала. Он обзывал меня матом», — рассказала пострадавшая.

Маша добавила, что Гаяз проявлял агрессию не только по отношению к ней. Он, по её словам, бил и других девочек, а также вымогал деньги у младшеклассников.