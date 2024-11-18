Лондон, 18 ноября, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Уругвайского полузащитника лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Родриго Бентанкура дисквалифицировали на семь матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ), а также оштрафовали на 100 тыс. фунтов за расистскую шутку в адрес одноклубника. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

Global Look Press/IMAGO/www. imago-images.de Родриго Бентанкур

«В интервью уругвайскому журналисту Рафе Котело Бентанкур пошутил при сравнении нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина и двоюродного брата корейского футболиста, сказав, что они «все выглядят одинаково». FA увидела в этом явную или подразумеваемую ссылку на национальность или расу и применила наказание», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уругваец публично принёс извинения одноклубнику и назвал свои слова неудачной шуткой. Сам Сон Хын Мин подтвердил, что ему принесли извинения, и призвал оставить конфликт позади.

Бентанкуру 27 лет, он выступает за «Тоттенхэм» с января 2022 года. Ранее он выступал за итальянский «Ювентус» и аргентинский клуб «Бока Хуниорс». В составе сборной Уругвая полузащитник провел 65 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против испанской «Барселоны» из-за того, что нескольких фанатов клуба уличили в проявлениях расизма. По информации французской газеты L’Équipe, фанаты использовали нацистское приветствие и показывали обезьяньи жесты.

После победы в финале Кубка Америки летом 2024 года игроки сборной Аргентины по футболу, «пребывая в эйфории от победы», вспомнили французов — своих неудачливых соперников по финалу Чемпионата мира 2022 года — и решили спеть про них кричалку весьма специфического характера. В ней указывалось на африканское происхождение большей части игроков французской сборной.

Один из игроков, полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес, вёл прямую трансляцию этой кричалки, на которую попал и Лионель Месси. В итоге видео разлетелось по Сети.