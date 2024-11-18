Берлин, 18 ноября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Власти Германии были заранее оповещены о решении США разрешить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, но это не изменит решения канцлера ФРГ Олафа Шольца не поставлять ВСУ ракеты Taurus, заявил 18 ноября представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

РИА Новости/: Сергей Гунеев Канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Правительство Германии было оповещено заранее. Это не будет иметь последствий для решения канцлера Германии», — сказал Бюхнер журналистам.

Шольц в сентябре заявил, что Германия не будет поставлять Taurus на Украину. Он сообщил о давлении, которое на него оказывают, требуя поставок Киеву дальнобойных ракет. По словам главы правительства ФРГ, он намерен оставаться на своих позициях.

Передача киевскому режиму крылатых ракет Taurus, в отличие от долгосрочных поставок оружия, не изменила бы ситуацию для Вооружённых сил Украины на линии боевого соприкосновения, заявил 17 ноября глава минобороны ФРГ Борис Писториус.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что уходящий президент США Джозеф Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании.

Позиция президента России Владимира Путина по вопросу разрешения Киеву наносить удары американским оружием вглубь российской территории осталась неизменной, заявил 18 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент. Он отметил, что Россия будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.